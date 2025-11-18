Вечірні вибухи в Миколаєві 18 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Термінова новина

Вибухи пролунали в Миколаєві зараз, пізно ввечері у вівторок, 18 листопада. У Миколаївській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Що відомо про вибухи в Миколаєві

Станом на 23:13 дрони з акваторії Чорного моря тримали курс на Одещину, Херсонщину або Миколаївщину. О 23:24 стало відомо, що на Миколаїв із півдня летить БпЛА.

Новина доповнюється