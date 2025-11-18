Видео
Главная Армия Взрывы в Николаеве — город под ударом БпЛА

Взрывы в Николаеве — город под ударом БпЛА

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 23:47
обновлено: 00:29
Вечерние взрывы в Николаеве 18 ноября 2025 года — что известно об обстреле
Срочная новость

Взрывы прогремели в Николаеве сейчас, поздно вечером во вторник, 18 ноября. В Николаевской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Николаеве

По состоянию на 23:13 дроны с акватории Черного моря держали курс на Одесскую, Херсонскую или Николаевскую области. В 23:24 стало известно, что на Николаев с юга летит БпЛА.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
