Вечерние взрывы в Николаеве 18 ноября 2025 года — что известно об обстреле

Взрывы прогремели в Николаеве сейчас, поздно вечером во вторник, 18 ноября. В Николаевской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Что известно о взрывах в Николаеве

По состоянию на 23:13 дроны с акватории Черного моря держали курс на Одесскую, Херсонскую или Николаевскую области. В 23:24 стало известно, что на Николаев с юга летит БпЛА.

