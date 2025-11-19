Утренние взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине 19 ноября 2025 года

Срочная новость

Взрывы прогремели в Бурштыне Ивано-Франковской области сейчас, утром в среду, 19 ноября. В Ивано-Франковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.

Что известно о взрывах на Ивано-Франковщине утром 19 ноября

По состоянию на 05:49, по информации Воздушных Сил ВС Украины, на севере Ивано-Франковской области фиксировали ракеты, которые летели курсом на запад.

Где еще объявили воздушную тревогу утром 19 ноября

По состоянию на 05:55 воздушная тревога, кроме Ивано-Франковской области продолжается во всех регионах Украины. Ее объявили из-за вероятности ракетного удара.

