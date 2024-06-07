Демобілізація нацгвардійців, які були у полоні, версії Гончаренка і Клименка

Стрій нацгвардійців. Facebook НГУ

Норма про демобілізацію усіх військовослужбовців Сил оборони України, які побували в російському полоні, стосується і Нацгвардії у повній мірі. Демобілізовані мають бути усі колишні полонені, незалежно від того, коли вони були звільнені з полону.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Версія Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше заявив, що, за його інформацією, у Національній гвардії відмовилися демобілізувати усіх колишніх полонених.

"На частини надійшов окремий документ, де зазначено, що демобілізації підлягають ТІЛЬКИ військовополонені, яка були звільнені після 18 травня 2024 року", — підкреслив нардеп.

Відповідь Клименка

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував "непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Він пояснив, кого саме із нацгвардійців, які побували у російському полоні, будуть демобілізувати.

"Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що під час підготовки нинішнього закону про мобілізацію Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових загалом.

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.