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Вибіркова демобілізація нацгвардійців — що заявив очільник МВС

7 червня 2024 13:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Демобілізація нацгвардійців, які були у полоні, версії Гончаренка і Клименка
Стрій нацгвардійців. Facebook НГУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Норма про демобілізацію усіх військовослужбовців Сил оборони України, які побували в російському полоні, стосується і Нацгвардії у повній мірі. Демобілізовані мають бути усі колишні полонені, незалежно від того, коли вони були звільнені з полону.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Версія Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше заявив, що, за його інформацією, у Національній гвардії відмовилися демобілізувати усіх колишніх полонених.

Гончаренко про демобілізацію нацгвардійців

"На частини надійшов окремий документ, де зазначено, що демобілізації підлягають ТІЛЬКИ військовополонені, яка були звільнені після 18 травня 2024 року", — підкреслив нардеп.

Відповідь Клименка

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував "непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Він пояснив, кого саме із нацгвардійців, які побували у російському полоні, будуть демобілізувати.

Клименко про демобілізацію нацгвардійців

"Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що під час підготовки нинішнього закону про мобілізацію Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових загалом. 

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.

Ігор Клименко
МВС
Нацгвардія
демобілізація
Олексій Гончаренко

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