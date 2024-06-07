Демобилизация нацгвардейцев, которые были в плену, версии Гончаренко и Клименко

Строй нацгвардейцев. Фото: Facebook НГУ

Норма о демобилизации всех военнослужащих Сил обороны Украины, побывавших в российском плену, касается и Нацгвардии в полной мере. Демобилизованные должны быть все бывшие пленные, независимо от того, когда они были освобождены из плена.

Об этом заявил на своем Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте также:

Версия Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко ранее заявил, что, по его информации, в Национальной гвардии отказались демобилизовать всех бывших пленных.

"На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат ТОЛЬКО военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года", — подчеркнул нардеп.

Ответ Клименко

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал "недоразумение с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Он объяснил, кого именно из побывавших в российском плену нацгвардейцев будут демобилизовать.

"Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", — отметил министр.

Напомним, что во время подготовки нынешнего закона о мобилизации Верховная Рада исключила из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации военных в целом.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.