Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Війна в Україні точно не завершиться протягом кількох наступних місяців. Відповідно, заходи з мобілізації послаблювати не будуть.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю УНІАН у вівторок, 28 січня.

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Як зазначив Веніславський наразі про припинення бойових дій мова не йде. Активне обговорення швидкої ймовірності припинення вогню, як він вважає, лише шкодить інтересам національної безпеки та обороноздатності України.

"Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться", — зазначив він.

Веніславський також додав, що мобілізація йде в плановому порядку і на послаблення чекати не варто. Він переконаний, що обговорення можливості залучення до війська з 18 років це тільки підтверджує.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутними військами США у Європі генерал Бен Годжес заявив, що Росії не можна довіряти. Він наголосив, що РФ не буде дотримуватись жодних угод, досягнутих під час переговорів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому на початку повномасштабної війни він заборонив вести будь-які переговори з РФ. За словами глави держави, таким чином він хотів вберегти Україну від розвалу.