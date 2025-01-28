Окончание войны в Украине — Вениславский высказался о сроках

Федор Вениславский. Фото: РБК-Україна

Война в Украине точно не завершится в течение нескольких следующих месяцев. Соответственно, меры по мобилизации ослаблять не будут.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНІАН во вторник, 28 января.

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Как отметил Вениславский, сейчас о прекращении боевых действий речь не идет. Активное обсуждение скорой вероятности прекращения огня, как он считает, лишь вредит интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины.

"Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится", — отметил он.

Вениславский также добавил, что мобилизация идет в плановом порядке и послаблений ждать не стоит. Он убежден, что обсуждение возможности привлечения в армию с 18 лет это только подтверждает.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что России нельзя доверять. Он подчеркнул, что РФ не будет придерживаться никаких соглашений, достигнутых во время переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабной войны он запретил вести любые переговоры с РФ. По словам главы государства, таким образом он хотел уберечь Украину от развала.