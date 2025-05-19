РФ використовує ракету "Ярс" для тиску — чи буде ядерний удар

Запуск ракети "Ярс". Фото: росЗМІ

Нещодавно Росія почала активніше поширювати в медіа тезу, що невдовзі випробує міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс", яка здатна нести ядерний заряд. Натомість в ЗСУ переконані, що ці заяви є звичайним методом психологічного тиску, адже насправді комплекс "Ярс" має безліч недоліків.

Про це Іван Тимочко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія залякує ракетою "Ярс", але вона має безліч недоліків

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ракети, призначені для доставки ядерного боєзаряду, не мають високої точності — похибка враження може сягати до 500 метрів. На його думку, подібні ракети малопридатні для точкових ударів, але можуть нести загрозу у вигляді масових втрат у разі застосування ядерної зброї.

Він зазначив, що ракети типу "ліщина" можуть бути варіацією міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема "Ярс", де передбачається використання саме ядерної бойової частини. Саме в такому випадку така зброя стає дійсно небезпечною, здатною нести стратегічну загрозу.

Однак Тимочко вважає, що використання таких дорогих ракет для звичайних ударів є нераціональним з боку Росі, оскільки вартість однієї ракети може сягати 50–100 мільйонів доларів. Натомість, за цю суму, за словами офіцера, ворог може випустити до 10 ракет типу "Калібр", які у деяких випадках є ефективнішими для ураження цілей.

Тимочко наголосив, що Росія теоретично може використати таку ракету для залякування або геноцидного удару проти цивільного населення.

"Вони можуть летіти з достатньо великим відхиленням, бо для ядерної зброї радіус ураження якої в декілька кілометрів, ну, звичайно, плюс-мінус 500 метрів, це поправка, яка не має якогось суттєвого значення. Але для сучасних ракет, для сучасної технологічної війни, для сучасної вибіркової, як принаймні так вона б мала бути, бо росіяни не проводять вибіркові удари по нашій території, вона абсолютно непридатна. Як засіб залякування або як засіб спричинення масових смертей, так. Це росіяни можуть застосовувати її, але це швидше як з метою залякування і більше проти цивільного населення, за умови, що вона не нестиме ядерний боєзаряд", — повідомив Тимочко.

Але, за його словами, якщо ракета буде оснащена ядерним зарядом — це вже інший рівень війни, з абсолютно іншими наслідками.

"Так, це і має набагато більше руйнування і втрати за гибелі, але дозволити собі почати ядерну війну Путін, який все життя збагачувався, як і його оточення, для того, щоб, по суті, ну це вже точно, дорога в один кінець, вони не наважаться. Але, от як засіб залякування, чи засіб якогось геноцидного удару, вони можуть її застосувати", — підсумував військовий.

Офіцер підкреслив, що навіть у разі ймовірного удару такими ракетами, українцям слід реагувати.

"В будь-якому випадку, повідомлення будуть, і, дійсно, при найменшій можливості потрібно завжди йти в укриття. Перше, все буде залежати, який буде боєзаряд. Якщо ядерний, дійсно, це величезні руйнування", — висловився Тимочко.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія планує нову інформаційно-психологічну операцію про застосування ракети "Ярс".

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що Росія не змогла запустити ракету "Ярс".