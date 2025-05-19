РФ использует ракету "Ярс" для давления — будет ли ядерный удар

Запуск ракеты "Ярс". Фото: росСМИ

Недавно Россия начала активнее распространять в медиа тезис, что вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", которая способна нести ядерный заряд. Зато в ВСУ убеждены, что эти заявления являются обычным методом психологического давления, ведь на самом деле комплекс "Ярс" имеет множество недостатков.

Об этом Иван Тимочко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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Россия запугивает ракетой "Ярс", но она имеет множество недостатков

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что ракеты, предназначенные для доставки ядерного боезаряда, не имеют высокой точности - погрешность поражения может достигать до 500 метров. По его мнению, подобные ракеты малопригодны для точечных ударов, но могут нести угрозу в виде массовых потерь в случае применения ядерного оружия.

Он отметил, что ракеты типа "Лещина" могут быть вариацией межконтинентальных баллистических ракет, в частности "Ярс", где предполагается использование именно ядерной боевой части. Именно в таком случае такое оружие становится действительно опасным, способным нести стратегическую угрозу.

Однако Тимочко считает, что использование таких дорогих ракет для обычных ударов является нерациональным со стороны России, поскольку стоимость одной ракеты может достигать 50-100 миллионов долларов. Зато за эту сумму, по словам офицера, враг может выпустить до 10 ракет типа "Калибр", которые в некоторых случаях являются более эффективными для поражения целей.

Тимочко отметил, что Россия теоретически может использовать такую ракету для запугивания или геноцидного удара против гражданского населения.

"Они могут лететь с достаточно большим отклонением, потому что для ядерного оружия радиус поражения которого в несколько километров, ну, конечно, плюс-минус 500 метров, это поправка, которая не имеет какого-то существенного значения. Но для современных ракет, для современной технологической войны, для современной выборочной, как по крайней мере так она должна была бы быть, потому что россияне не проводят выборочные удары по нашей территории, она абсолютно непригодна. Как средство запугивания или как средство причинения массовых смертей, да. Это россияне могут применять ее, но это скорее как с целью запугивания и больше против гражданского населения, при условии, что она не будет нести ядерный боезаряд", — сообщил Тимочко.

Но, по его словам, если ракета будет оснащена ядерным зарядом — это уже другой уровень войны, с совершенно другими последствиями.

"Да, это и имеет гораздо больше разрушения и потери по гибели, но позволить себе начать ядерную войну Путин, который всю жизнь обогащался, как и его окружение, для того, чтобы, по сути, ну это уж точно, дорога в один конец, они не решатся. Но, вот как средство запугивания, или средство какого-то геноцидного удара, они могут ее применить", — подытожил военный.

Офицер подчеркнул, что даже в случае вероятного удара такими ракетами, украинцам следует реагировать.

"В любом случае, сообщения будут, и, действительно, при малейшей возможности нужно всегда идти в укрытие. Первое, все будет зависеть, какой будет боезаряд. Если ядерный, действительно, это огромные разрушения", — высказался Тимочко.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Россия планирует новую информационно-психологическую операцию о применении ракеты "Ярс".

Сегодня, 19 мая, стало известно, что Россия не смогла запустить ракету "Ярс".