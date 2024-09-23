Обстріл Запоріжжя 23 вересня — кількість постраждалих знову зросла

Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Фото: ДСНС

У ніч на 23 вересня окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у понеділок, 23 вересня.

Читайте також:

Наслідки ударів по Запоріжжю

Серед поранених 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Водночас рятувальникам вдалося евакуювати та врятувати 27 місцевих мешканців.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Фото: ДСНС

Протягом дня рятувальники спільно з працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби демонтували нестійкі зруйновані конструкції на верхніх поверхах будівель.

Нагадаємо, в МВС України заявили, що російські окупанти вночі 23 вересня завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.

Також ми писали, що у Тернополі пролунав вибух ввечері 22 вересня. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.