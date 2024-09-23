Обстрел Запорожья 23 сентября — количество пострадавших снова возросло

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В ночь на 23 сентября оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в понедельник, 23 сентября.

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Среди раненых 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. В то же время спасателям удалось эвакуировать и спасти 27 местных жителей.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В течение дня спасатели совместно с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы демонтировали разрушенные неустойчивые конструкции на верхних этажах зданий.

Напомним, в МВД Украины заявили, что российские оккупанты ночью 23 сентября нанесли семь ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью.

Также мы писали, что в Тернополе раздался взрыв вечером 22 сентября. В результате часть города осталась без света.