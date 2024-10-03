Україна отримала ще одну систему ППО Patriot від Румунії

Система ППО Patriot. Фото: Міноборони США

В Україну прибула ще одна система протиракетної оборони Patriot. Її надала Румунія.

Про це повідомили Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X та Міноборони Румунії у коментарі для "Радіо Свободи" у четвер, 3 жовтня.

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Передача Україні Patriot

"Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети", — написав Зеленський 2 жовтня.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Інформацію про отримання Україною Patriot підтвердило Міністерство оборони Румунії.

Наголошуючи на загрозах для країн НАТО, зокрема Румунії, що має спільний кордон з Україною, російські дрони знову атакували український порт Ізмаїл. Це змусило Бухарест підняти винищувачі F-16 для спостереження за ситуацією ввечері 2 жовтня.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", — заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Нагадаємо, німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS.

Раніше США уклали контракт з компанією Boeing на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Угода передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні.