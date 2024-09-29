Німеччина передасть Україні ракети Taurus, якщо дійде одностайного рішення

Німецький винищувач з ракетами Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Глава німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок висловила свою підтримку про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Проте зазначила, що у цьому питанні все ще відсутня згода у правлячій коаліції.

Про це глава МЗС Німеччині заявила у великому інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також:

Як Україні отримати ракети Taurus

В інтерв'ю журналістам агенції Бербок зазначила, що прекрасно усвідомлює значущість далекобійних ракет, оскільки вона відвідала Харків. Там ефективна робота систем протиповітряної оборони неможлива через близькість до кордону з російськими окупантами.

"У нас немає згоди в нашій коаліції. Ось чому постачання Taurus не відбуваються. У мене є своя думка з цього приводу, але ми частина коаліції. Ми маємо дійти одностайного рішення", — заявила Бербок.

Дипломат наголосила на необхідності надання України дозволу на удари по території Російської Федерації з використанням західного далекобійного озброєння, щоб знищувати ракети на ворожій території.

Нагадаємо, що вчора, 26 вересня, Німеччина ухвалила рішення про виділення додаткових 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для Сил оборони України. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН запевнив Україну в подальшій підтримці. Він уточнив, що така підтримка триватиме до встановлення міцного і справедливого миру.