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МИД Германии поддержало поставку ракет Taurus Украине, но есть важное условие

29 сентября 2024 02:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Германия передаст Украине ракеты Taurus, если придет к единодушному решению
Немецкий истребитель с ракетами Taurus. Фото: MBDA Deutchland
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Глава германского министерства иностранных дел Анналена Бербок выразила свою поддержку передаче Украине крылатых ракет Taurus. Однако отметила, что в этом вопросе все еще нет согласия в правящей коалиции.

Об этом глава МИД Германии заявила в большом интервью Bloomberg.

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В интервью журналистам агентства Бербок отметила, что прекрасно осознает значимость дальнобойных ракет, поскольку она посетила Харьков. Там эффективная работа систем противовоздушной обороны невозможна из-за близости к границе с российскими оккупантами.

"У нас нет согласия в нашей коалиции. Вот почему поставки Taurus не происходят. У меня есть свое мнение на этот счет, но мы часть коалиции. Мы должны прийти к единодушному решению", — заявила Бербок.

Дипломат отметила необходимость предоставления Украины разрешения на удары по территории Российской Федерации с использованием западного дальнобойного вооружения, чтобы уничтожать ракеты на вражеской территории.

Напомним, что вчера, 26 сентября, Германия приняла решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поставку вооружений для Сил обороны Украины. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, заверил Украину в дальнейшей поддержке. Он уточнил, что такая поддержка будет продолжаться до установления крепкого и справедливого мира.

Германия оружие военная помощь ракеты война в Украине Taurus

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