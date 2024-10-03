Украина получила еще одну систему ПВО Patriot от Румынии

Система ПВО Patriot. Фото: Минобороны США

В Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.

Об этом сообщили Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X и Минобороны Румынии в комментарии для "Радио Свободы" в четверг, 3 октября.

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"Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты", — написал Зеленский 2 октября.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Информацию о получении Украиной Patriot подтвердило Министерство обороны Румынии.

Подчеркивая угрозы для стран НАТО, в частности Румынии, имеющей общую границу с Украиной, российские дроны снова атаковали украинский порт Измаил. Это заставило Бухарест поднять истребители F-16 для наблюдения за ситуацией вечером 2 октября.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", — заявил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Напомним, немецкие самоходные артиллерийские установки, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине. В Киеве открылась дочерняя компания франко-германского оборонного концерна KNDS.

Ранее США заключили контракт с компанией Boeing на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине.