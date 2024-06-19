е-Карта послуг для ветеранів — як скористатися новим сервісом

В Україні з'явилась е-Карта послуг для ветеранів — як працює
В Україні почала працювати е-Карта послуг для ветеранів війни, завдяки чому стане доступною вичерпна інформація про послуги для цієї категорії громадян. Йдеться як про державні гарантії, так і надані недержавними чи міжнародними організаціями.
Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
Можливості е-Карти ветеранів
Над е-Картою працювали представники Міністерства у справах ветеранів, Представництва Міжнародної організації з Міграції в Україні. Вона доступна на платформі "е-Ветеран" для ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих захисників. Там можна відфільтрувати відомості:
- за місцем надання відповідних послуг у регіонах та громадах;
- за типами послуг;
- за описом, категорією отримувачів/умовами надання.
Зокрема, там є послуги з психологічної підтримки, медичні програми, патріотичне виховання, мистецтво для розвитку об’єднань ветеранів, підприємницьких ініціатив.
На сайті налічується більш ніж 7,6 тис. послуг. е-Карту оновлюють щоденно. Актуальна інформація доступна за посиланням.
"е-Карта — це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз", — повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.
Як скористатися е-Картою
Для того, щоб скористатися е-Картою, потрібно дотримуватися такої інструкції:
- зайти на портал;
- відфільтровувати регіон, громаду, тип послуги;
- отримати опис опцій, що доступні за послугою;
- дізнатися адресу, куди потрібно подати заяву на послугу/одразу її отримати.
Відповідальність за достовірність та повноту даних на е-Карті несуть організації, що їх надали.
Також на карті можуть бути показані адреси надання послуг на окупованих територіях/зонах ведення активних бойових дій. Водночас, надання послуг буде відбуватися у безпечних місцях.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.
Також ми писали, що законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати Захисники й Захисниці у 2024 році.
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