е-Карта послуг для ветеранів — як скористатися новим сервісом

Військовослужбовець зі смартфоном. Фото: armyinform

В Україні почала працювати е-Карта послуг для ветеранів війни, завдяки чому стане доступною вичерпна інформація про послуги для цієї категорії громадян. Йдеться як про державні гарантії, так і надані недержавними чи міжнародними організаціями.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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Можливості е-Карти ветеранів

Над е-Картою працювали представники Міністерства у справах ветеранів, Представництва Міжнародної організації з Міграції в Україні. Вона доступна на платформі "е-Ветеран" для ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих захисників. Там можна відфільтрувати відомості:

за місцем надання відповідних послуг у регіонах та громадах;

за типами послуг;

за описом, категорією отримувачів/умовами надання.

Зокрема, там є послуги з психологічної підтримки, медичні програми, патріотичне виховання, мистецтво для розвитку об’єднань ветеранів, підприємницьких ініціатив.

На сайті налічується більш ніж 7,6 тис. послуг. е-Карту оновлюють щоденно. Актуальна інформація доступна за посиланням.

е-Карта послуг. Джерело: портал е-Ветеран

"е-Карта — це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз", — повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Як скористатися е-Картою

Для того, щоб скористатися е-Картою, потрібно дотримуватися такої інструкції:

зайти на портал;

відфільтровувати регіон, громаду, тип послуги;

отримати опис опцій, що доступні за послугою;

дізнатися адресу, куди потрібно подати заяву на послугу/одразу її отримати.

Відповідальність за достовірність та повноту даних на е-Карті несуть організації, що їх надали.

Також на карті можуть бути показані адреси надання послуг на окупованих територіях/зонах ведення активних бойових дій. Водночас, надання послуг буде відбуватися у безпечних місцях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати Захисники й Захисниці у 2024 році.