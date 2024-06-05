У Дії з'явилося посвідчення ветерана

Державний застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua

У державному застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

У "Дії" — новий документ

У державному мобільному застосунку "Дія" з’явилося посвідчення ветерана.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Хто отримає посвідчення ветерана в "Дії"

Додати цей документ у "Дії" можуть наступні категорії громадян:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин з’явиться в застосунку", — пояснив алгоритм міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що українці зможуть незабаром подати заяву на шлюб та зареєструвати його в застосунку "Дія". Наразі вже запустили бета-тестування цієї функції.

Також ми писали, що нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.