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У "Дії" з’явився важливий документ для військових

5 червня 2024 14:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Дії з'явилося посвідчення ветерана
Державний застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У державному застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У "Дії" — новий документ

У державному мобільному застосунку "Дія" з’явилося посвідчення ветерана.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Хто отримає посвідчення ветерана в "Дії"

Додати цей документ у "Дії" можуть наступні категорії громадян:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

"Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин з’явиться в застосунку", — пояснив алгоритм міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що українці зможуть незабаром подати заяву на шлюб та зареєструвати його в застосунку "Дія". Наразі вже запустили бета-тестування цієї функції.

Також ми писали, що нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.

Михайло Федоров
ветерани
військовослужбовці
Дія
військові
Мінцифри

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