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В "Дії" появился важный документ для военных

5 июня 2024 14:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Действия появилось удостоверение ветерана
Государственное приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В государственном приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В государственном мобильном приложении "Дія" появилось удостоверение ветерана.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", — подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Кто получит удостоверение ветерана в "Дії"

Добавить этот документ в "Дії" могут следующие категории граждан:

  • участник боевых действий;
  • человек с инвалидностью в результате войны;
  • участник войны;
  • пострадавший участник революции достоинства;
  • член семьи погибшего ветерана войны;
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

"Пролистайте все документы в Дії — нажмите Добавить документ — выберите Удостоверение ветерана — предоставите разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении", — пояснил алгоритм министр цифровой трансформации.

Напомним, что украинцы смогут вскоре подать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Уже запустили бета-тестирование этой функции.

Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.

Михаил Федоров
ветераны
военнослужащие
Дия
военные
Минцифры

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