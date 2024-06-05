У Действия появилось удостоверение ветерана

В "Дії" появился важный документ для военных
В государственном приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В "Дії" — новый документ
В государственном мобильном приложении "Дія" появилось удостоверение ветерана.
"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", — подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.
Кто получит удостоверение ветерана в "Дії"
Добавить этот документ в "Дії" могут следующие категории граждан:
- участник боевых действий;
- человек с инвалидностью в результате войны;
- участник войны;
- пострадавший участник революции достоинства;
- член семьи погибшего ветерана войны;
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
"Пролистайте все документы в Дії — нажмите Добавить документ — выберите Удостоверение ветерана — предоставите разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Все готово, документ в течение нескольких минут появится в приложении", — пояснил алгоритм министр цифровой трансформации.
Напомним, что украинцы смогут вскоре подать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Уже запустили бета-тестирование этой функции.
Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.
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