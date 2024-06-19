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В Украине появилась е-Карта услуг для ветеранов — как работает

19 июня 2024 12:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
е-Карта услуг для ветеранов — как воспользоваться новым сервисом
Военнослужащий со смартфоном. Фото: armyinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине начала работать е-Карта услуг для ветеранов войны, благодаря чему станет доступна исчерпывающая информация об услугах для этой категории граждан. Речь идет как о государственных гарантиях, так и предоставленных негосударственными или международными организациями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Возможности е-Карты ветеранов

Над е-Картой работали представители Министерства по делам ветеранов, Представительства Международной организации по Миграции в Украине. Она доступна на платформе "е-Ветеран" для ветеранов, их семей и семей погибших защитников. Там можно отфильтровать сведения:

  • по месту предоставления соответствующих услуг в регионах и громадах;
  • по типам услуг;
  • по описанию, категории получателей/условия предоставления.

В частности, там есть услуги психологической поддержки, медицинские программы, патриотическое воспитание, искусство для развития объединений ветеранов, предпринимательских инициатив.

На сайте насчитывается более 7,6 тыс. услуг. е-Карту обновляют ежедневно. Актуальная информация доступна по ссылке.

 

услуги ветераны
е-карта услуг. Источник: портал е-Ветеран

"е-Карта — это, в первую очередь, инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов в их громадах. В то же время, это единственное место, где информация дана простым языком о том, что можно получить прямо здесь и сейчас", — сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Как воспользоваться е-Картой

Для того, чтобы воспользоваться е-Картой, нужно следовать инструкции:

  • зайти на портал;
  • отфильтровывать регион, громаду, тип услуги;
  • получить описание опций, доступных по услуге;
  • узнать адрес, куда нужно подать заявление на услугу/сразу ее получить.

Ответственность за достоверность и полноту данных на е-Карте несут организации, предоставившие их.

Также на карте могут быть показаны адреса предоставления услуг на оккупированных территориях/зонах активных боевых действий. В то же время, предоставление услуг будет производиться в безопасных местах.

Что еще стоит знать

Напомним, в приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.

Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую помощь могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.

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