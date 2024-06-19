е-Карта услуг для ветеранов — как воспользоваться новым сервисом

В Украине появилась е-Карта услуг для ветеранов — как работает
В Украине начала работать е-Карта услуг для ветеранов войны, благодаря чему станет доступна исчерпывающая информация об услугах для этой категории граждан. Речь идет как о государственных гарантиях, так и предоставленных негосударственными или международными организациями.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Возможности е-Карты ветеранов
Над е-Картой работали представители Министерства по делам ветеранов, Представительства Международной организации по Миграции в Украине. Она доступна на платформе "е-Ветеран" для ветеранов, их семей и семей погибших защитников. Там можно отфильтровать сведения:
- по месту предоставления соответствующих услуг в регионах и громадах;
- по типам услуг;
- по описанию, категории получателей/условия предоставления.
В частности, там есть услуги психологической поддержки, медицинские программы, патриотическое воспитание, искусство для развития объединений ветеранов, предпринимательских инициатив.
На сайте насчитывается более 7,6 тыс. услуг. е-Карту обновляют ежедневно. Актуальная информация доступна по ссылке.
"е-Карта — это, в первую очередь, инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов в их громадах. В то же время, это единственное место, где информация дана простым языком о том, что можно получить прямо здесь и сейчас", — сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Как воспользоваться е-Картой
Для того, чтобы воспользоваться е-Картой, нужно следовать инструкции:
- зайти на портал;
- отфильтровывать регион, громаду, тип услуги;
- получить описание опций, доступных по услуге;
- узнать адрес, куда нужно подать заявление на услугу/сразу ее получить.
Ответственность за достоверность и полноту данных на е-Карте несут организации, предоставившие их.
Также на карте могут быть показаны адреса предоставления услуг на оккупированных территориях/зонах активных боевых действий. В то же время, предоставление услуг будет производиться в безопасных местах.
Что еще стоит знать
Напомним, в приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.
Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую помощь могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.
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