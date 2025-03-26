День Національної гвардії — історія свята

Бійці НГУ. Фото: nangu.edu.ua

У середу, 26 березня, Національна гвардія України відзначає одинадцятий ювілей. Це військове формування з правоохоронними функціями має унікальну історію, видатні бойові досягнення та героїв, яких вшановують як в Україні, так і за її межами.

Що відомо про цей день — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Історія Дня Національної гвардії України

Національна гвардія України була заснована 13 березня 2014 року після прийняття відповідного закону Верховною Радою. До її складу увійшли перші добровольчі батальйони.

Вже 14 березня 2014 року 500 бійців Самооборони Майдану відправилися на навчання до центру НГУ. А 18 березня 2015 року президент Петро Порошенко видав указ, яким встановив День Національної гвардії України, який щороку відзначається 26 березня.

Яку функцію виконує НГУ

Нацгвардійці разом з іншими підрозділами Сил оборони вже понад 10 років виконують завдання в найгарячіших точках фронту. У 2014 році військові Нацгвардії одними з перших стали на захист від російської агресії. Вони звільнили Харківську ОДА, брали участь в оборонних боях за Слов'янськ і визволяли інші населені пункти в зоні АТО, серед яких Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, а також обороняли Маріуполь. У 2019-2020 роках бійці Національної гвардії виконували оборонні завдання на Світлодарській дузі.

Після початку повномасштабного вторгнення вони захищали та звільняли території Київщини, Чернігівщини, Сумщини, а також брали участь у боях на сході країни, обороняючи Рубіжне, Сіверськодонецьк та Бахмут. Гвардійці активно долучилися до контрнаступу на Харківщині та визволення Херсонщини.

Бійці НГУ. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Військовослужбовці Національної гвардії, зокрема підрозділу "Азов", стали ключовим елементом оборони Маріуполя та "Азовсталі". Разом з іншими військовими та правоохоронними силами гарнізону вони протягом 86 днів героїчно захищали місто в надзвичайно важких умовах, з яких 82 дні перебували в повному оточенні.

Національна гвардія здійснює низку інших важливих завдань, серед яких забезпечення громадського порядку, охорона органів влади, стратегічних об'єктів держави та критичної інфраструктури, дипломатичних місій іноземних країн, а також супровід підсудних і військовополонених.

Українські військові правоохоронці здобули міжнародне визнання. Представники НГУ брали участь у багатонаціональних навчаннях НАТО і ЄС — Rapid Trident, Fearless Guardian, Joint Endeavour, Sea Breeze та інших. Також Національна гвардія України є повноправним членом Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FІEP), куди входять аналогічні формування багатьох європейських держав.

Нагадаємо, що нещодавно сили роти розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" провели зачистку приватного сектору під Торецьком Донецької області. Внаслідок цього вдалося ліквідувати майже 50 загарбників.

А оператори безпілотних авіаційних комплексів з одеської 11-ї бригади Нацгвардії ефективно виявили та знищили російський дрон-камікадзе. Захисники стверджують, що готові протистояти будь-якій загрозі, яка зазіхає на безпеку України.