День Национальной гвардии — история праздника

Бойцы НГУ. Фото: nangu.edu.ua

В среду, 26 марта, Национальная гвардия Украины отмечает одиннадцатый юбилей. Это военное формирование с правоохранительными функциями имеет уникальную историю, выдающиеся боевые достижения и героев, которых чествуют как в Украине, так и за ее пределами.

Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.

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История Дня Национальной гвардии Украины

Национальная гвардия Украины была основана 13 марта 2014 года после принятия соответствующего закона Верховной Радой. В ее состав вошли первые добровольческие батальоны.

Уже 14 марта 2014 года 500 бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в центр НГУ. А 18 марта 2015 года президент Петр Порошенко издал указ, которым установил День Национальной гвардии Украины, который ежегодно отмечается 26 марта.

Какую функцию выполняет НГУ

Нацгвардейцы вместе с другими подразделениями Сил обороны уже более 10 лет выполняют задачи в самых горячих точках фронта. В 2014 году военные Нацгвардии одними из первых стали на защиту от российской агрессии. Они освободили Харьковскую ОГА, участвовали в оборонительных боях за Славянск и освобождали другие населенные пункты в зоне АТО, среди которых Попасная, Северодонецк, Лисичанск, а также обороняли Мариуполь. В 2019-2020 годах бойцы Национальной гвардии выполняли оборонительные задачи на Светлодарской дуге.

После начала полномасштабного вторжения они защищали и освобождали территории Киевщины, Черниговщины, Сумщины, а также участвовали в боях на востоке страны, защищая Рубежное, Северодонецк и Бахмут. Гвардейцы активно присоединились к контрнаступлению на Харьковщине и освобождению Херсонщины.

Бойцы НГУ. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Военнослужащие Национальной гвардии, в частности подразделения "Азов", стали ключевым элементом обороны Мариуполя и "Азовстали". Вместе с другими военными и правоохранительными силами гарнизона они в течение 86 дней героически защищали город в чрезвычайно тяжелых условиях, из которых 82 дня находились в полном окружении.

Национальная гвардия осуществляет ряд других важных задач, среди которых обеспечение общественного порядка, охрана органов власти, стратегических объектов государства и критической инфраструктуры, дипломатических миссий иностранных государств, а также сопровождение подсудимых и военнопленных.

Украинские военные правоохранители получили международное признание. Представители НГУ принимали участие в многонациональных учениях НАТО и ЕС — Rapid Trident, Fearless Guardian, Joint Endeavour, Sea Breeze и других. Также Национальная гвардия Украины является полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FІEP), куда входят аналогичные формирования многих европейских государств.

Напомним, что недавно силы роты разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" провели зачистку частного сектора под Торецком Донецкой области. В результате этого удалось ликвидировать почти 50 захватчиков.

А операторы беспилотных авиационных комплексов из одесской 11-й бригады Нацгвардии эффективно обнаружили и уничтожили российский дрон-камикадзе. Защитники утверждают, что готовы противостоять любой угрозе, которая посягает на безопасность Украины.