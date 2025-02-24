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В Україні повітряна тривога — росіяни підняли в небо літаки

24 лютого 2025 11:13
Карина Приходько - Редактор
Повітряна тривога в Україні 24 лютого — РФ підняла літаки
Російський літак Міг-31К. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вдень 24 лютого через зліт російського літака МіГ-31К. Саме в цей час у Києві з візитом перебувають іноземні лідери з різних країн.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 24 лютого

Близько 11:11 24 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 24 лютого
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: alarminukraine

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт літака МіГ-31К.

росіяни підняли МіГ-31К 24 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Як відомо, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.

російський МіГ-31К
Скриншот допису моніторингового каналу "єРадар"

Саме в цей час в Києві з візитом перебувають десятки іноземних лідерів, які приїхали на зустріч, щоб обговорити мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України 24 лютого. За його словами, російські бомбардувальники завантажені. 

А 23 лютого окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних дронів. ППО працювала у 13 областях. 

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