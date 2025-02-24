Повітряна тривога в Україні 24 лютого — РФ підняла літаки

Російський літак Міг-31К. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вдень 24 лютого через зліт російського літака МіГ-31К. Саме в цей час у Києві з візитом перебувають іноземні лідери з різних країн.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Близько 11:11 24 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: alarminukraine

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт літака МіГ-31К.

Скриншот допису Повітряних сил

Як відомо, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.

Скриншот допису моніторингового каналу "єРадар"

Саме в цей час в Києві з візитом перебувають десятки іноземних лідерів, які приїхали на зустріч, щоб обговорити мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України 24 лютого. За його словами, російські бомбардувальники завантажені.

А 23 лютого окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних дронів. ППО працювала у 13 областях.