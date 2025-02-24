Повітряна тривога в Україні 24 лютого — РФ підняла літаки

В Україні повітряна тривога — росіяни підняли в небо літаки
Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України вдень 24 лютого через зліт російського літака МіГ-31К. Саме в цей час у Києві з візитом перебувають іноземні лідери з різних країн.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 24 лютого
Близько 11:11 24 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт літака МіГ-31К.
Як відомо, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.
Саме в цей час в Києві з візитом перебувають десятки іноземних лідерів, які приїхали на зустріч, щоб обговорити мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України 24 лютого. За його словами, російські бомбардувальники завантажені.
А 23 лютого окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних дронів. ППО працювала у 13 областях.
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