Обстріл України 23 лютого — скільки безпілотників збили сили ППО

РФ запустила рекордну кількість дронів — скільки збили сили ППО
Російські окупанти у ніч проти 23 лютого запустили рекордну кількість безпілотників — 267. Сили протиповітряної оборони працювали в 13-х областях України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Обстріл України 23 лютого
Загарбники атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.
Крім того, 119 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, один з них повернувся в Росію, три — в Білорусь.
Внаслідок обстрілу постраждали:
- Дніпропетровщина;
- Одещина;
- Полтавщина;
- Київщина;
- Запоріжжя.
Нагадаємо, внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві зафіксовано пошкодження у трьох районах. Рятувальники ліквідували пожежі.
Також 22 лютого окупанти здійснили удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.
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