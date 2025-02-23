Обстріл України 23 лютого — скільки безпілотників збили сили ППО

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 23 лютого запустили рекордну кількість безпілотників — 267. Сили протиповітряної оборони працювали в 13-х областях України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих ворожих БпЛА 23 лютого. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, 119 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, один з них повернувся в Росію, три — в Білорусь.

Внаслідок обстрілу постраждали:

Дніпропетровщина;

Одещина;

Полтавщина;

Київщина;

Запоріжжя.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві зафіксовано пошкодження у трьох районах. Рятувальники ліквідували пожежі.

Також 22 лютого окупанти здійснили удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула одна особа.