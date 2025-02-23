Обстрел Украины 23 февраля — сколько беспилотников сбили силы ПВО

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников — 267. Силы противовоздушной обороны работали в 13-х областях Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Количество сбитых вражеских БпЛА 23 февраля. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, 119 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий, один из них вернулся в Россию, три — в Беларусь.

В результате обстрелов пострадали:

Днепропетровщина;

Одесская область;

Полтавщина;

Киевщина;

Запорожье.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в результате падения обломков БпЛА в Киеве зафиксированы повреждения в трех районах. Спасатели ликвидировали пожары.

Также 22 февраля оккупанты совершили удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела погиб один человек.