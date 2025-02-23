Обстрел Украины 23 февраля — сколько беспилотников сбили силы ПВО

РФ запустила рекордное количество дронов — сколько сбили силы ПВО
Российские оккупанты в ночь на 23 февраля запустили рекордное количество беспилотников — 267. Силы противовоздушной обороны работали в 13-х областях Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Обстрел Украины 23 февраля
Захватчики атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, 119 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий, один из них вернулся в Россию, три — в Беларусь.
В результате обстрелов пострадали:
- Днепропетровщина;
- Одесская область;
- Полтавщина;
- Киевщина;
- Запорожье.
Напомним, в результате падения обломков БпЛА в Киеве зафиксированы повреждения в трех районах. Спасатели ликвидировали пожары.
Также 22 февраля оккупанты совершили удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела погиб один человек.
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