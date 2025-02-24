Воздушная тревога в Украине 24 февраля — РФ подняла самолеты

Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины днем 24 февраля из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Именно в это время в Киеве с визитом находятся иностранные лидеры из разных стран.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

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Около 11:11 24 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alarminukraine

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета самолета МиГ-31К.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Как известно, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинским средствам ПВО трудно перехватить.

Скриншот сообщения мониторингового канала "еРадар"

Именно в это время в Киеве с визитом находятся десятки иностранных лидеров, которые приехали на встречу, чтобы обсудить мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу массированного обстрела Украины 24 февраля. По его словам, российские бомбардировщики загружены.

А 23 февраля оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных дронов. ПВО работала в 13 областях.