Воздушная тревога в Украине 24 февраля — РФ подняла самолеты

В Украине воздушная тревога — россияне подняли в небо самолеты
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины днем 24 февраля из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Именно в это время в Киеве с визитом находятся иностранные лидеры из разных стран.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине 24 февраля
Около 11:11 24 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета самолета МиГ-31К.
Как известно, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинским средствам ПВО трудно перехватить.
Именно в это время в Киеве с визитом находятся десятки иностранных лидеров, которые приехали на встречу, чтобы обсудить мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу массированного обстрела Украины 24 февраля. По его словам, российские бомбардировщики загружены.
А 23 февраля оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных дронов. ПВО работала в 13 областях.
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