Чи вимикатимуть мобільний зв’язок під час атаки БпЛА

Дрон-камікадзе "Шахед". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий і фахівець з РЕБ-систем ЗСУ Сергій Бескрестнов повідомив, що під час атаки "Шахедів" в Україні можуть вимикати мобільний зв'язок. Однак, якщо це й відбуватиметься, то лише в окремих випадках.

Про це Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розповів в інтерв’ю Times of Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Вимкнення зв'язку під час атаки "Шахедів" — що відомо

В Україні розглядають нову тактику протидії російським "Шахедам" через відключення мобільного зв’язку на траєкторії їхнього руху.

За словами військового, наразі такий варіант протидії ворожим дронам можуть почати застосовувати лише в окремих випадках.

Бескрестнов пояснив, що варіант із зупинкою передавання даних розглядається. Щоправда, не скрізь, а лише на шляху руху "Шахедів", щоб залишити ворога цілком без зв’язку.

"Наразі — це не секрет — обговорюється питання можливого вимкнення передавання даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв’язку", — зазначив фахівець з РЕБ-систем ЗСУ.

А також пояснив, що такі кроки військових зумовлені турботою про громадян. Адже багато людей використовують мобільний зв’язок, проте його відключення у моменти атаки "Шахедів" залишить росіян "сліпими" без жодних можливостей перебувати на зв’язку.

Він також додав, що такий варіант застосовуватимуть у крайніх випадках. Наразі про масове відключення мобільного зв’язку не йдеться.

Раніше ми інформували, що українські захисники навчилися розпізнавати російські дрони-імітатори.

Також ми повідомляли, що українська протиповітряна збила новітній реактивний російський дрон над Одещиною.