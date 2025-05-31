Будут ли выключать мобильную связь во время атаки БпЛА

Дрон-камикадзе "Шахед". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный и специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов сообщил, что во время атаки "Шахедов" в Украине могут выключать мобильную связь. Однако, если это и будет происходить, то только в отдельных случаях.

Об этом Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал в интервью Times of Ukraine.

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В Украине рассматривают новую тактику противодействия российским "Шахедам" через отключение мобильной связи на траектории их движения.

По словам военного, пока такой вариант противодействия вражеским дронам могут начать применять только в отдельных случаях.

Бескрестнов объяснил, что вариант с остановкой передачи данных рассматривается. Правда, не везде, а только на пути движения "Шахедов", чтобы оставить врага полностью без связи.

"Сейчас — это не секрет — обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их каких-либо возможностей для связи", — отметил специалист по РЭБ-системам ВСУ.

А также пояснил, что такие шаги военных обусловлены заботой о гражданах. Ведь многие люди используют мобильную связь, однако ее отключение в моменты атаки "Шахедов" оставит россиян "слепыми" без всяких возможностей находиться на связи.

Он также добавил, что такой вариант будут применять в крайних случаях. Сейчас о массовом отключении мобильной связи речь не идет.

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