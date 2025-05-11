Повітряна тривога в Україні ввечері 11 травня — яка загроза

Ракета в небі. Фото ілюстративне: Reuters

В Україні ввечері, 11 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Це відбувається після згоди Президента Володимира Зеленського на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 11 травня

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Крім того, зафіксовано швидкісні цілі на Сумщині та удари КАБами.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 11 травня 21:40. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 травня український лідер Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом на його заяву відреагував глава МЗС Андрій Сибіга який сказав, що це те, що робить справжній лідер.