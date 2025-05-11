Повітряна тривога в Україні ввечері 11 травня — яка загроза

В Україні масштабна тривога на тлі розмов про переговори
В Україні ввечері, 11 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Це відбувається після згоди Президента Володимира Зеленського на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні 11 травня
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Крім того, зафіксовано швидкісні цілі на Сумщині та удари КАБами.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 11 травня український лідер Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Згодом на його заяву відреагував глава МЗС Андрій Сибіга який сказав, що це те, що робить справжній лідер.
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