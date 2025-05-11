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Головна Армія В Україні масштабна тривога на тлі розмов про переговори

В Україні масштабна тривога на тлі розмов про переговори

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Дата публікації: 11 травня 2025 21:37
Повітряна тривога в Україні ввечері 11 травня — яка загроза
Ракета в небі. Фото ілюстративне: Reuters

В Україні ввечері, 11 травня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Це відбувається після згоди Президента Володимира Зеленського на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 11 травня

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Крім того, зафіксовано швидкісні цілі на Сумщині та удари КАБами. 

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Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 11 травня
Карта повітряних тривог 11 травня 21:40. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 травня український лідер Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом на його заяву відреагував глава МЗС Андрій Сибіга який сказав, що це те, що робить справжній лідер.

війна переговори Україна обстріли повітряна тривога Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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