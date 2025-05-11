Воздушная тревога в Украине вечером 11 мая — какая угроза

В Украине масштабная тревога на фоне разговоров о переговорах
В Украине вечером 11 мая объявлена масштабная воздушная тревога. Это происходит после согласия президента Владимира Зеленского на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 11 мая
Сейчас существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Кроме того, зафиксированы скоростные цели в Сумской области и удары УАБами.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 11 мая украинский лидер Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии на его заявление отреагировал глава МИД Андрей Сибига который сказал, что это то, что делает настоящий лидер.
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