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В Украине масштабная тревога на фоне разговоров о переговорах

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Дата публикации 11 мая 2025 21:37
Воздушная тревога в Украине вечером 11 мая — какая угроза
Ракета в небе. Фото иллюстративное: Reuters

В Украине вечером 11 мая объявлена масштабная воздушная тревога. Это происходит после согласия президента Владимира Зеленского на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 11 мая

Сейчас существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Кроме того, зафиксированы скоростные цели в Сумской области и удары УАБами.

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Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог 11 травня
Карта воздушных тревог 11 мая 21:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 мая украинский лидер Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии на его заявление отреагировал глава МИД Андрей Сибига который сказал, что это то, что делает настоящий лидер.

война переговоры Украина обстрелы воздушная тревога Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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