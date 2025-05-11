Воздушная тревога в Украине вечером 11 мая — какая угроза

Ракета в небе. Фото иллюстративное: Reuters

В Украине вечером 11 мая объявлена масштабная воздушная тревога. Это происходит после согласия президента Владимира Зеленского на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 11 мая

Сейчас существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Кроме того, зафиксированы скоростные цели в Сумской области и удары УАБами.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог 11 мая 21:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 мая украинский лидер Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии на его заявление отреагировал глава МИД Андрей Сибига который сказал, что это то, что делает настоящий лидер.