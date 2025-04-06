Вибухи в Сумах 6 квітня — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: Слово і діло

Ввечері 6 квітня у Сумах пролунали вибухи. Перед тим мешканців регіону попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомило "Суспільне Суми".

Реклама

Читайте також:

Вибухи в Сумах 6 квітня

В неділю ввечері близько 20:20 в Сумах пролунали потужні вибухи. В області та інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. В напрямку Сум прямувала швидкісна повітряна ціль.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 20:25, 6 квітня має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 20:25, 6 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в неділю, 6 квітня, росіяни також обстріляли Чугуївський район на Харківщині. Окупанти вдарили по школі, яку нещодавно відбудували після пошкоджень через атаку.

Також сьогодні Росія вдарила по Білозерці у Херсонській області. Через обстріл окупантів постраждали люди.