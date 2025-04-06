Вибухи в Сумах 6 квітня — що відомо про атаку на місто

В Сумах пролунали вибухи — росіяни атакують місто
Ввечері 6 квітня у Сумах пролунали вибухи. Перед тим мешканців регіону попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомило "Суспільне Суми".
Вибухи в Сумах 6 квітня
В неділю ввечері близько 20:20 в Сумах пролунали потужні вибухи. В області та інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу.
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. В напрямку Сум прямувала швидкісна повітряна ціль.
Карта повітряних тривог станом на 20:25, 6 квітня має такий вигляд:
Нагадаємо, в неділю, 6 квітня, росіяни також обстріляли Чугуївський район на Харківщині. Окупанти вдарили по школі, яку нещодавно відбудували після пошкоджень через атаку.
Також сьогодні Росія вдарила по Білозерці у Херсонській області. Через обстріл окупантів постраждали люди.
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