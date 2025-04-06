Взрывы в Сумах 6 апреля — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: Слово і діло

Вечером 6 апреля в Сумах прогремели взрывы. Перед тем жителей региона предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщило "Суспільне Суми".

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Взрывы в Сумах 6 апреля

В воскресенье вечером около 20:20 в Сумах прогремели мощные взрывы. В области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности. В направлении Сум направлялась скоростная воздушная цель.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:25, 6 апреля имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:25, 6 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, россияне также обстреляли Чугуевский район на Харьковщине. Оккупанты ударили по школе, которую недавно отстроили после повреждений из-за атаки.

Также сегодня Россия ударила по Белозерке в Херсонской области. Из-за обстрела оккупантов пострадали люди.