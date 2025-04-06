Взрывы в Сумах 6 апреля — что известно об атаке на город

В Сумах прогремели взрывы — россияне атакуют город
Вечером 6 апреля в Сумах прогремели взрывы. Перед тем жителей региона предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщило "Суспільне Суми".
Взрывы в Сумах 6 апреля
В воскресенье вечером около 20:20 в Сумах прогремели мощные взрывы. В области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности. В направлении Сум направлялась скоростная воздушная цель.
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:25, 6 апреля имеет такой вид:
Напомним, в воскресенье, 6 апреля, россияне также обстреляли Чугуевский район на Харьковщине. Оккупанты ударили по школе, которую недавно отстроили после повреждений из-за атаки.
Также сегодня Россия ударила по Белозерке в Херсонской области. Из-за обстрела оккупантов пострадали люди.
Читайте Новини.LIVE!