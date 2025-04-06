Обстріл Білозерки 6 квітня — ворог поранив двох жінок

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 6 квітня, атакували Білозерку Херсонської області. Ворог поранив двох жінок.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Обстріл Херсонщини 6 квітня

Противник атакував Білозерку за допомогою артилерії.

"Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, 58 та 60 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії", — йдеться у повідомленні.

Медики надали постраждалим допомогу на місці. Жінки відмовились від госпіталізації.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 квітня у Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 4 квітня.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Києва балістичними ракетами пошкоджено офіси українських і міжнародних ЗМІ.