Обстрел Белозерки 6 апреля — враг ранил двух женщин

Оккупанты атаковали Херсонскую область — пострадали две женщины
Российские оккупанты в воскресенье, 6 апреля, атаковали Белозерку Херсонской области. Враг ранил двух женщин.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел Херсонщины 6 апреля
Противник атаковал Белозерку с помощью артиллерии.
"В результате обстрела пострадали две женщины, 58 и 60 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии", — говорится в сообщении.
Медики оказали пострадавшим помощь на месте. Женщины отказались от госпитализации.
Напомним, 6 апреля в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского удара 4 апреля.
Ранее стало известно, что в результате обстрела Киева баллистическими ракетами повреждены офисы украинских и международных СМИ.
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