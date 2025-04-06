Обстрел Белозерки 6 апреля — враг ранил двух женщин

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 6 апреля, атаковали Белозерку Херсонской области. Враг ранил двух женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

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Обстрел Херсонщины 6 апреля

Противник атаковал Белозерку с помощью артиллерии.

"В результате обстрела пострадали две женщины, 58 и 60 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии", — говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшим помощь на месте. Женщины отказались от госпитализации.

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 6 апреля в Кривом Роге возросло количество погибших в результате российского удара 4 апреля.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Киева баллистическими ракетами повреждены офисы украинских и международных СМИ.