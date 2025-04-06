Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — ще одна людина померла в лікарні

Медик стоїть біля автомобіля на місці обстрілу у Кривому Розі. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Кількість жертв через обстріл Кривого Рогу збільшилась. У лікарні померла ще одна людина, яка постраждала через атаку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в неділю, 6 квітня.

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Як зазначив Лисак, за життя 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок удару по Кривому Розі 4 квітня, довго боролись медики. Однак врятувати чоловіка не змогли, він помер у лікарні.

"На жаль, стан був надто тяжкий", — написав Лисак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни вдарили по Кривому Розі у п'ятницю, 4 квітня. У зв'язку з цим по всій країні було оголошено жалобу.

В мережі публікували відео перших хвилини після удару по Кривому Розі. Наслідки атаки зафіксувала бодікамера поліцейського.