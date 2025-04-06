Обстрел Кривого Рога 4 апреля — еще один человек умер в больнице

Медик стоит возле автомобиля на месте обстрела в Кривом Роге. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Количество жертв из-за обстрела Кривого Рога увеличилось. В больнице умер еще один человек, который пострадал из-за атаки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 6 апреля.

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Как отметил Лысак, за жизнь 57-летнего мужчины, который пострадал в результате удара по Кривому Рогу 4 апреля, долго боролись медики. Однако спасти мужчину не смогли, он умер в больнице.

"К сожалению, состояние было слишком тяжелое", — написал Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, россияне ударили по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. В связи с этим по всей стране был объявлен траур.

В сети публиковали видео первых минуты после удара по Кривому Рогу. Последствия атаки зафиксировала бодикамера полицейского.