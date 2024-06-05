В СБУ розповіли про нові схеми втечі ухилянтів за кордон

Затримання організатора схеми втечі ухилянтів. Фото: СБУ

У прикордонних регіонах України працівники Служби безпеки України викрили три схеми, якими користувалися ухилянти для виїзду за кордон. Організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон було затримано.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 5 червня.

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Вартість "послуг"

Зазначається, що організатори допомагали ухилянтам втекти за кордон за грошову винагороду у 6-9 тисяч американських доларів.

"Вартість таких "послуг" залежала від терміновості втечі та її способу", — йдеться у повідомленні.

Затримані організатори схеми. Фото: СБУ

Де діяли схеми

На Вінниччині затримали прикордонника. Він за гроші допомагав чоловікам потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

"Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів", — розповідають в СБУ.

Крім того, у Закарпатській області виявили два канали переправлення чоловіків до ЄС. Зокрема, двоє місцевих переправляли ухилянтів за кордон через річку.

"Для транспортування клієнтів використовували надувний човен, який ділки спеціально придбали для нелегального бізнесу", — додали у спецслужбі.

Затримана організаторка схеми. Фото: СБУ

А мешканка Хустського району виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

"Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", — підсумували правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що зловмисники, які займаються організацією виїздів ухилянтів за кордон, підвищили тарифи за свої "послуги" у чотири рази.

Також ми писали, що від початку введення воєнного стану в Україні прикордонників намагалися підкупити 1100 разів.