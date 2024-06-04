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Тарифи за переправку ухилянтів зросли у чотири рази — у Нацполіції розповіли про злочинні схеми

4 червня 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Нацполіції розповіли про злочинні схеми щодо перевезення ухилянтів за кордон, тарифи за такі послуги зросли в чотири рази
Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію зловмисники, які займаються організацією виїздів ухилянтів за кордон, підняли тарифи за свої "послуги" у чотири рази — до 20 тисяч доларів США. 

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель. 

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Злочинних схем перетину кордону дуже багато, але вони провальні  

До 18 травня, за словами Андрія Рубеля, сума в середньому була 4-5 тисяч доларів. Шахраї створили чимали схем переправки через державний кордон українських чоловіків, які ухиляються від військової служби. 

"Мабуть, найбільш розповсюджений спосіб — це плисти через Тису. Хтось допливає, хтось — ні. Але схем дуже багато", — наголосив поліцейський.

Також ухилянти намагаються обійти пункти пропуски через ліс або ховаються у фурах, що їдуть через КПП. Але таких мандрівників зазвичай затримує поліція чи прикордонна служба. Також зловмисники часто підробляють документи потенційним втікачам. 

"Зловмисники в незаконний спосіб організовують законні підстави для виїзду. Тобто, за гроші одружують чоловіків на жінках з інвалідністю або на тих, які мають трьох і більше дітей, працевлаштовують на стратегічні підприємства та оформлюють їм відрядження, чи на підприємства водіями, що займаються міжнародними перевезеннями, чи то в якісь громадські організації, або ж сприяють в отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо", — сказав Андрій Рубель.

Нагадаємо, у Львівській області викрили черговий незаконний канал перетину кордону. Фігуранти пропонували чоловікам покинути країну, заплативши 10 000 доларів за місце другого водія.

Також ми писали, що від початку введення воєнного стану в Україні прикордонників намагалися підкупити 1 100 разів.

військовозобов'язані
ухилянти
Нацполіція
мобілізація
армія
війна
військовий облік

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