В Нацполиции рассказали о преступных схемах по перевозке уклончан за границу, тарифы за такие услуги выросли в четыре раза

Пограничники задержали мужчин, пытавшихся выехать за границу. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

После вступления в силу нового закона о мобилизации злоумышленники, которые занимаются организацией выездов уклонистов за границу, подняли тарифы за свои "услуги" в четыре раза — до 20 тысяч долларов США.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

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Преступных схем пересечения границы очень много, но они провальны

До 18 мая, по словам Андрея Рубеля, сумма в среднем составляла 4-5 тысяч долларов. Мошенники придумали немало схем переправки через государственную границу.

"Пожалуй, наиболее распространенный способ — это плыть через Тису. Кто-то доплывает, кто-то — нет. Но схем очень много", — подчеркнул полицейский.

Также уклонисты пытаются обойти пункты пропуска через лес или прячутся в фурах, которые едут через КПП. Но таких путешественников, как правило, задерживает полиция или пограничная служба. Также злоумышленники часто подделывают документы потенциальным беглецам.

"Злоумышленники незаконным способом организуют законные основания для выезда. То есть, за деньги женят мужчин на женщинах с инвалидностью или на имеющих троих и более детей, трудоустраивают на стратегические предприятия и оформляют им командировки, или на предприятия водителями, занимающимися международными перевозками, или в какие-то общественные организации, или же способствуют в получении групп инвалидности через ВВК и МСЭК и т.д", — сказал Андрей Рубель.

Напомним, во Львовской области разоблачили очередной незаконный канал пересечения границы. Фигуранты предлагали мужчинам покинуть страну, заплатив 10 000 долларов за место второго водителя.

Также мы писали, что с начала введения военного положения в Украине пограничников пытались подкупить 1 100 раз.