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В СБУ рассказали о новых схемах побега уклонистов за границу

5 июня 2024 19:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В СБУ рассказали о новых схемах побега уклонистов за границу
Задержание организатора схемы для уклонистов. Фото: СБУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В приграничных регионах Украины работники Службы безопасности Украины разоблачили три схемы, которыми пользовались уклонисты для выезда за границу. Организаторы незаконной переправки мужчин в ЕС были задержаны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 5 июня.

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Стоимость "услуг"

Отмечается, что организаторы помогали уклонистам сбежать за границу за денежное вознаграждение в 6-9 тысяч американских долларов.

"Стоимость таких "услуг" зависела от срочности и способа побега", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила схему уклонения
Задержаны организаторы схемы. Фото: СБУ

Где действовали схемы

В Винницкой области задержали пограничника. Он за деньги помогал мужчинам попасть в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

"Для конспирации фигурант использовал криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов", — рассказывают в СБУ.

Кроме того, в Закарпатской области обнаружили два канала переправки мужчин в ЕС. В частности, двое местных переправляли уклонистов за границу через реку.

"Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку, которую дельцы специально приобрели для нелегального бизнеса", — добавили в спецслужбе.

СБУ разоблачила схему уклонения
Задержана организатор схемы. Фото: СБУ

А жительница Хустского района выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.

"Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — подытожили правоохранители.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, занимающиеся организацией выездов уклонистов за границу, подняли тарифы за свои "услуги" в четыре раза.

Также мы писали, что с начала введения военного положения в Украине пограничников пытались подкупить 1100 раз.

СБУ
военнообязанные
уклонисты
война в Украине
армия
война
граница

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