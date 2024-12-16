В СБУ підтвердили удар по складах загарбників на Донеччині

Вибух на складах окупантів. Фото: скриншот

Дрони Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області. На ворожих об'єктах було розміщено тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ у понеділок, 16 грудня.

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Дрони СБУ атакували ворожі склади

З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони української спецслужби атакували артилерійські та мінометні склади біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

За інформацією СБУ, на цих складах зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Повідомляється, що в результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об'єкті всю ніч лунали вибухи.

"Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на чотири мільйони доларів.

Нагадуємо, що морські дрони СБУ відпрацювали по авіації та катерах РФ у Керченській бухті. Ворог поніс значні втрати у людях і техніці. Також операція уповільнила ремонт Кримського мосту.