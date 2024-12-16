В СБУ подтвердили удар по составам захватчиков в Донецкой области

В СБУ подтвердили удачный удар по складам врага на Донетчине
Дроны Службы безопасности Украины уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области. На вражеских объектах были размещены тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.
Об этом сообщили источники в СБУ в понедельник, 16 декабря.
Дроны СБУ атаковали вражеские склады
Появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях. Дроны украинской спецслужбы атаковали артиллерийские и минометные склады возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.
По информации СБУ, на этих складах хранились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.
Сообщается, что в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы.
"Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также находящийся рядом состав горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что СБУ и Силы обороны уничтожили российский поезд в Запорожье. Противник остался без 40 цистерн горючего на четыре миллиона долларов.
Напоминаем, что морские дроны СБУ отработали по авиации и катера РФ в Керченской бухте. Враг понес значительные потери в людях и технике. Также операция замедлила ремонт Крымского моста.
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