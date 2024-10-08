У Росії десятки ветеранів війни стануть мерами та губернаторами

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

До 2026 року Кремль прагне призначити на посади мерів та губернаторів російських ветеранів війни. Наразі йдеться про щонайменше 50 військових РФ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, Кремль прагне значно збільшити кількість російських військових ветеранів війни в Україні, які обіймають керівні посади в російських місцевих і регіональних органах влади.

Так, заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко пообіцяв Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами та губернаторами регіонів за програмою реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

Крім того, російські регіональні органи влади продовжують значно збільшувати одноразові виплати для російського контрактного персоналу, щоб фінансово стимулювати наймання за контрактом.

7 жовтня глава Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив, що до 31 грудня 2024 року одноразові виплати російським військовим-добровольцям і контрактникам зростуть до трьох мільйонів рублів (близько 31 103 доларів США).

Аналітики вважають, що збільшення цих виплат спрямоване на те, щоб відправляти на фронт контрактників, а не проводити мобілізацію.

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомили, що російські загарбники виснажені, а їхня армія втрачає наступальний потенціал. Це сталося через значні втрати, яких зазнає ворог, намагаючись прорвати українську оборону на кількох напрямках.

Крім того, окупанти зазнають шалених втрат у бронетехніці на Донбасі. Так, на Покровському напрямку вони втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки й танків.