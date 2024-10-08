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В России "ветераны" войны станут мэрами и губернаторами — ISW узнали причину

8 октября 2024 08:29
Карина Приходько - Редактор
В России десятки ветеранов войны станут мэрами и губернаторами
Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

К 2026 году Кремль стремится назначить на должности мэров и губернаторов российских ветеранов войны. Речь идет о, по меньшей мере, 50 военных РФ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, Кремль стремится значительно увеличить количество российских военных ветеранов войны в Украине, занимающих руководящие должности в местных и региональных органах власти.

Так, заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко пообещал Путину, что по меньшей мере 50 российских ветеранов войны в Украине станут мэрами и губернаторами регионов по программе реинтеграции ветеранов "Время героев" до 2026 года.

Кроме того, российские региональные органы власти продолжают значительно увеличивать единовременные выплаты для российского контрактного персонала, чтобы финансово стимулировать наем по контракту.

7 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что до 31 декабря 2024 года единовременные выплаты российским военным-добровольцам и контрактникам возрастут до трех миллионов рублей (около 31 103 долларов США).

Аналитики считают, что увеличение этих выплат направлено на то, чтобы отправлять на фронт контрактников, а не проводить мобилизацию.

Напомним, недавно в ISW сообщили, что российские захватчики истощены, а их армия теряет наступательный потенциал. Это произошло из-за значительных потерь, которые несет враг, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях.

Кроме того, оккупанты терпят бешеные потери в бронетехнике на Донбассе. Так, на Покровском направлении они потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков.

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