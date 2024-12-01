Атака РФ на Україну — в ПС розкрили кількість забитих дронів

В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили під час атаки РФ
В ніч проти 1 грудня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА. Сили ППО збили 32 ворожих безпілотники.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 1 грудня.
Атака безпілотників на Україну
Як зазначили в ПС ЗСУ, "шахеди" та дрони невстановленого типу росіяни випустили з напрямків Курськ, Орел та Брянськ. Ворог атакував Україну 78 ударними БпЛА.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Полтавській.
Нагадаємо, у Києві вранці у неділю, 1 грудня, було чутно вибухи. У місті працювали Сили ППО по російських дронах.
Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпровському районі зросла. Відомо про 24 потерпілих та чотирьох загиблих.
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