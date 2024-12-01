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В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили під час атаки РФ

1 грудня 2024 10:18
Ольга Антоновська - редактор
Атака РФ на Україну — в ПС розкрили кількість забитих дронів
Вогнева мобільна група збиває повітряні цілі. Фото: Міноборони України
Ольга Антоновська - редактор

В ніч проти 1 грудня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА. Сили ППО збили 32 ворожих безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 1 грудня.

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Атака безпілотників на Україну

Як зазначили в ПС ЗСУ, "шахеди" та дрони невстановленого типу росіяни випустили з напрямків Курськ, Орел та Брянськ. Ворог атакував Україну 78 ударними БпЛА.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі", — йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 1 грудня
Кількість збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Житомирській,
  • Сумській,
  • Полтавській.
Атака на Україну 1 грудня
Повідомлення ПС ЗСУ про атаку РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві вранці у неділю, 1 грудня, було чутно вибухи. У місті працювали Сили ППО по російських дронах.

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпровському районі зросла. Відомо про 24 потерпілих та чотирьох загиблих.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ

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