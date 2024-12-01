Атака РФ на Украину — в ПС раскрыли количество забитых дронов

Огневая мобильная группа сбивает воздушные цели. Фото: Минобороны Украины

В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 1 декабря.

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Как отметили в ПС ВСУ, "шахеды" и дроны неустановленного типа россияне выпустили из направлений Курск, Орел и Брянск. Враг атаковал Украину 78 ударными БПЛА.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе", — говорится в сообщении.

Количество сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Житомирской,

Сумской,

Полтавской.

Сообщения ПС ВСУ об атаке РФ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве утром в воскресенье, 1 декабря, были слышны взрывы. В городе работали Силы ПВО по российским дронам.

Число пострадавших от ракетного удара по Днепровскому району возросло. Известно о 24 потерпевших и четырех погибших.