Атака РФ на Украину — в ПС раскрыли количество забитых дронов

В ПС ответили, сколько вражеских дронов сбили во время атаки РФ
В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 1 декабря.
Атака беспилотников по Украине
Как отметили в ПС ВСУ, "шахеды" и дроны неустановленного типа россияне выпустили из направлений Курск, Орел и Брянск. Враг атаковал Украину 78 ударными БПЛА.
"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе", — говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в таких областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Полтавской.
Напомним, в Киеве утром в воскресенье, 1 декабря, были слышны взрывы. В городе работали Силы ПВО по российским дронам.
Число пострадавших от ракетного удара по Днепровскому району возросло. Известно о 24 потерпевших и четырех погибших.
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