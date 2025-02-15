Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

Український військовий. Фото: РБК-Україна

Росіяни атакували Україну 70 безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у шести областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram в суботу, 15 лютого.

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Як зазначають в ПС, росіяни випустили по Україні 70 дронів з різних напрямків. Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х БпЛА.

"Збито 33 ворожих БпЛА, 37 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні ПС.

Звіт ПС ЗСУ. Фото: Telegram/Повітряні сили

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Миколаївській,

Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 468 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще одна людина постраждала.

Також за добу, 14 лютого, росіяни обстріляли кілька районів Харківської області. Через обстріли є руйнування будинків та господарчих споруд.