Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили над Україною
Росіяни атакували Україну 70 безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у шести областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram в суботу, 15 лютого.
Нічна атака безпілотниками
Як зазначають в ПС, росіяни випустили по Україні 70 дронів з різних напрямків. Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х БпЛА.
"Збито 33 ворожих БпЛА, 37 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні ПС.
Протиповітряна оборона працювала у таких областях:
- Миколаївській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 468 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще одна людина постраждала.
Також за добу, 14 лютого, росіяни обстріляли кілька районів Харківської області. Через обстріли є руйнування будинків та господарчих споруд.
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