Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили над Україною arrow

В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили над Україною

15 лютого 2025 09:30
Ольга Антоновська - редактор
Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО
Український військовий. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни атакували Україну 70 безпілотниками. Протиповітряна оборона працювала у шести областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram в суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Нічна атака безпілотниками

Як зазначають в ПС, росіяни випустили по Україні 70 дронів з різних напрямків. Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х БпЛА.

"Збито 33 ворожих БпЛА, 37 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні ПС.

Наслідки нічної атаки на Україну
Звіт ПС ЗСУ. Фото: Telegram/Повітряні сили

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

  • Миколаївській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій.
Скільки дронів збили вночі над Україною
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 468 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще одна людина постраждала.

Також за добу, 14 лютого, росіяни обстріляли кілька районів Харківської області. Через обстріли є руйнування будинків та господарчих споруд.

росіяни безпілотники обстріли дрони війна в Україні атака
Реклама
Реклама
Реклама