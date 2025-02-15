Ночная атака на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО

В ПС ответили, сколько вражеских дронов сбили над Украиной
Россияне атаковали Украину 70 беспилотниками. Противовоздушная оборона работала в шести областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в субботу, 15 февраля.
Ночная атака беспилотниками
Как отмечают в ВС, россияне выпустили по Украине 70 дронов с разных направлений. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х БпЛА.
"Сбито 33 вражеских БпЛА, 37 беспилотников не достигли целей (локационно потеряны)", — говорится в сообщении ПС.
Противовоздушная оборона работала в таких областях:
- Николаевской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Донецкой.
Напомним, за прошедшие сутки россияне 468 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще один человек пострадал.
Также за сутки, 14 февраля, россияне обстреляли несколько районов Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения домов и хозяйственных построек.
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