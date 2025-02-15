Ночная атака на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО

Украинский военный. Фото: РБК-Україна

Россияне атаковали Украину 70 беспилотниками. Противовоздушная оборона работала в шести областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в субботу, 15 февраля.

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Как отмечают в ВС, россияне выпустили по Украине 70 дронов с разных направлений. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х БпЛА.

"Сбито 33 вражеских БпЛА, 37 беспилотников не достигли целей (локационно потеряны)", — говорится в сообщении ПС.

Отчет ПС ВСУ. Фото: Telegram/Воздушные силы

Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Николаевской,

Харьковской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Донецкой.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки россияне 468 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще один человек пострадал.

Также за сутки, 14 февраля, россияне обстреляли несколько районов Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения домов и хозяйственных построек.