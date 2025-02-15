У відомстві пропонують ввести санкції на діяльність РФ в атомній енергетиці

Момент вибуху дрона на даху укриття ЧАЕС. Фото: Скриншот

У МЗС України різко відреагували на удар дрона російських окупантів по укриттю на ЧАЕС. В міністерстві закордонних справ закликають ввести "атомні" санкції проти РФ.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті МЗС України.

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Згідно із заявою, це черговий акт ядерного тероризму з боку Росії, яка вже неодноразово вчиняла подібні злочини під час своєї агресивної війни проти України. У МЗС зазначають, що світ є свідком цілеспрямованих дій РФ щодо знищення українських міст, вбивства мирних жителів, руйнування критичної цивільної інфраструктури.

Окрім того, акцентує відомство, Російська Федерація продовжує утримувати Запорізьку АЕС — найбільшу атомну станцію Європи — під своєю окупацією. Тисячі тонн ядерного матеріалу та тисячі українських працівників перебувають під постійною загрозою, змушені щоденно запобігати новій катастрофі в умовах окупації та терору.

В міністерстві зазначили, що неприпустимо, щоб представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжували брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та займати керівні посади в міжнародних організаціях.

Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та виключенні її представників з керівних органів міжнародних організацій. Крім того, Україна підніме питання російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на МАГАТЕ на наступному засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські війська атакували укриття на території Чорнобильської атомної електростанції дроном із фугасною бойовою частиною.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ворог цілеспрямовано завдав удару по станції саме в день проведення Мюнхенської конференції.