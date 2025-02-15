В ведомстве предлагают ввести санкции на деятельность РФ в атомной энергетике

Момент взрыва дрона на крыше укрытия ЧАЭС. Фото: Скриншот

В МИД Украины резко отреагировали на удар дрона российских оккупантов по укрытию на ЧАЭС. В министерстве иностранных дел призывают ввести "атомные" санкции против РФ.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД Украины.

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Согласно заявлению, это очередной акт ядерного терроризма со стороны России, которая уже неоднократно совершала подобные преступления во время своей агрессивной войны против Украины. В МИД отмечают, что мир является свидетелем целенаправленных действий РФ по уничтожению украинских городов, убийства мирных жителей, разрушения критической гражданской инфраструктуры.

Кроме того, акцентирует ведомство, Российская Федерация продолжает удерживать Запорожскую АЭС — крупнейшую атомную станцию Европы — под своей оккупацией. Тысячи тонн ядерного материала и тысячи украинских работников находятся под постоянной угрозой, вынуждены ежедневно предотвращать новую катастрофу в условиях оккупации и террора.

В министерстве отметили, что недопустимо, чтобы представители российского атомного сектора, которые консультируют российскую армию по ударам по украинской ядерной инфраструктуре, продолжали участвовать в международных форумах, продвигать российские ядерные технологии и занимать руководящие должности в международных организациях.

Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики и исключении ее представителей из руководящих органов международных организаций. Кроме того, Украина поднимет вопрос российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на МАГАТЭ на следующем заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские войска атаковали укрытие на территории Чернобыльской атомной электростанции дроном с фугасной боевой частью.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что враг целенаправленно нанес удар по станции именно в день проведения Мюнхенской конференции.