У Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"
В Польщі добровольці "Українського легіону" склали Військову присягу на вірність українському народові. Тепер бійці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України у неділю, 17 листопада.
"Український легіон" склав присягу
"Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", — підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.
Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки. Програма підготовки включає вогневу підготовку (зокрема, елементи Close-quarters battle (CQB) — ближній бій в обмеженому просторі), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.
Тренування проводять досвідчені польські інструктори.
Раніше ми повідомляли, що на території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.
Чоловіки, які вступлять до "Українського легіону", матимуть право перетинати кордон, для них також передбачені виплати. Станом на 4 жовтня до легіону звернулося 196 осіб з усієї Європи.
Читайте Новини.LIVE!