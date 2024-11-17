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В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

17 листопада 2024 12:56
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"
Вояк Українського легіону підписує присягу. Фото: Міноборони
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Польщі добровольці "Українського легіону" склали Військову присягу на вірність українському народові. Тепер бійці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у неділю, 17 листопада.

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Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

"Український легіон" склав присягу

"Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", — підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.
 
Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки. Програма підготовки включає вогневу підготовку (зокрема, елементи Close-quarters battle (CQB) — ближній бій в обмеженому просторі), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.

Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

присяга
Присяга бійця "Українського легіону". Фото: Міноборони
присяга
Боєць "Українського легіону" складає присягу. Фото: Міноборони

Раніше ми повідомляли, що на території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Чоловіки, які вступлять до "Українського легіону", матимуть право перетинати кордон, для них також передбачені виплати. Станом на 4 жовтня до легіону звернулося 196 осіб з усієї Європи.

Польща ЗСУ Україна війна в Україні добровольці

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