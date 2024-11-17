У Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

Вояк Українського легіону підписує присягу. Фото: Міноборони

В Польщі добровольці "Українського легіону" склали Військову присягу на вірність українському народові. Тепер бійці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у неділю, 17 листопада.

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"Український легіон" склав присягу

"Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі", — підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.



Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс бойової підготовки. Програма підготовки включає вогневу підготовку (зокрема, елементи Close-quarters battle (CQB) — ближній бій в обмеженому просторі), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни.

Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

Присяга бійця "Українського легіону". Фото: Міноборони

Боєць "Українського легіону" складає присягу. Фото: Міноборони

Раніше ми повідомляли, що на території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Чоловіки, які вступлять до "Українського легіону", матимуть право перетинати кордон, для них також передбачені виплати. Станом на 4 жовтня до легіону звернулося 196 осіб з усієї Європи.